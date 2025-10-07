detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale di trento

AGI - Rocambolesca evasione oggi pomeriggio dalla finestra del bagno del tribunale di Trento. Un detenuto, a processo per violenza sessuale, ha finto un malore ed è scappato dalla finestra del tribunale in Largo Luigi Pigarelli. La comunicazione è stata data dall'organizzazione sindacale Uil della Polizia Penitenziaria (Uilpa). L'uomo in fuga è un 30enne di origine marocchina accusato di aver commesso una violenza sessuale nel 2024 a Trento. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, ha affermato che "sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Agi.it

