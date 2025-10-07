Destinazione d' uso degli immobili approvata la riconsgnizione legata al decreto Salva Casa

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato l’Atto ricognitivo “Relazione illustrativa. La disciplina degli usi nel Piano Urbanistico Generale (Pug)” con cui si accerta che, anche in seguito dell’entrata in vigore del decreto Salva casa, il cambio di destinazione d’uso debba essere attuato in conformità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

destinazione - immobili

