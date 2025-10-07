destinazione bitcoin la russia lancia il maxi audit sulle banche

Sono lontani i tempi delle battaglie intrise di ideologia, quando al Cremlino erano ossessionati dall’avanzata delle criptovalute. Puro fumo negli occhi, Bitcoin e le sue sorelle erano considerate una sorta di oscura alchimia dalle quali stare alla larga. Poi la guerra scatenata contro l’Ucraina ha riscritto le regole del gioco. Sono scattate le sanzioni, l’embargo, il congelamento dei beni in Europa e qualche alleato si è anche defilato. E per Mosca è arrivato il momento di ammettere che sì, il ricorso ai criptoasset avrebbe potuto garantire quell’aggiramento delle sanzioni finora fallito. Pochi mesi fa questo giornale aveva dato conto del primo progetto pilota messo a terra da Mosca e che tirava in ballo niente meno che Sberbank, la prima banca russa. 🔗 Leggi su Formiche.net

