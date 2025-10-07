Desenzano del Garda (Brescia), 7 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Desenzano del Garda, in viale Guglielmo Marconi 29, nei pressi di una concessionaria. Un uomo di 61 anni è precipitato da un'altezza stimata di circa 2,5 metri mentre si trovava sul tetto di un edificio. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara: tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un possibile malore improvviso. Non è noto al momento quale attività l'uomo stesse svolgendo al momento della caduta. L’infortunio è avvenuto intorno alle 10.50. Sul posto sono intervenuti tempestivamente automedica, auto infermieristica e ambulanza, oltre agli agenti delle Forze dell’Ordine e al personale di ATS per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desenzano, precipita da un tetto: grave un uomo di 61 anni dopo un volo di due metri e mezzo