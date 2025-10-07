Deruba un uomo sulla banchina della metro | ladro arrestato mentre scappa

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furto sulla banchina della metropolitana e, pochi istanti dopo, l'arresto. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dagli agenti della Polmetro nella serata di lunedì 6 ottobre. Il furto sulla banchina della metro e l'arrestoErano da poco passate le 19 quando il giovane sarebbe riuscito ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: deruba - uomo

Rapina violenta nel centro di Taranto, 45enne deruba un uomo e lo prende a pugni

Deruba un uomo e lo picchia riducendolo in coma: fermato senegalese

Tenta di derubare un passeggero sulla metro M2 di Milano usando lo spray al peperoncino: un intossicato in ospedale - Questa mattina nella metropolitana M2 di Milano, alla fermata Gioia, una persona ha tentato di rapinare un passeggero spruzzando dello spray al peperoncino. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Deruba Uomo Banchina Metro