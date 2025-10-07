Deruba un uomo sulla banchina della metro | ladro arrestato mentre scappa
Un furto sulla banchina della metropolitana e, pochi istanti dopo, l'arresto. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dagli agenti della Polmetro nella serata di lunedì 6 ottobre. Il furto sulla banchina della metro e l'arrestoErano da poco passate le 19 quando il giovane sarebbe riuscito ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: deruba - uomo
Rapina violenta nel centro di Taranto, 45enne deruba un uomo e lo prende a pugni
Deruba un uomo e lo picchia riducendolo in coma: fermato senegalese
**VIA COLOMBO Tentato scippo a Manfredonia. Uomo irrompe in abitazione e deruba anziana** - facebook.com Vai su Facebook
Anziana palpeggiata e derubata in casa, denunciato un uomo - X Vai su X
Tenta di derubare un passeggero sulla metro M2 di Milano usando lo spray al peperoncino: un intossicato in ospedale - Questa mattina nella metropolitana M2 di Milano, alla fermata Gioia, una persona ha tentato di rapinare un passeggero spruzzando dello spray al peperoncino. Si legge su fanpage.it