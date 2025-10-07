L’Assemblea regionale siciliana ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale per l’introduzione del deputato supplente: 37 sì e 28 no col voto segreto. Il ddl adesso dovrà essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato. Il parere dell’Assemblea siciliana era obbligatorio anche se non vincolante. La figura del deputato supplente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Deputato supplente in Sicilia, l'Assemblea regionale vota sì al disegno di legge