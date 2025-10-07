Deputato supplente in Sicilia l' Assemblea regionale vota sì al disegno di legge
L’Assemblea regionale siciliana ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale per l’introduzione del deputato supplente: 37 sì e 28 no col voto segreto. Il ddl adesso dovrà essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato. Il parere dell’Assemblea siciliana era obbligatorio anche se non vincolante. La figura del deputato supplente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
