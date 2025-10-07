Depay vittima di un furto gli rubano il passaporto | non può raggiungere il raduno dell'Olanda

L'Olanda ha cominciato la preparazione senza il suo attaccante titolare, bloccato in Brasile: gli hanno rubato il passaporto e non ha potuto prendere il volo che aveva programmato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

