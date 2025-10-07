Denis Nesci | Le Pmi soffrono della frammentazione Ue vanno liberate da burocrazia e ostacoli

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia in un intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Denis Nesci: «Le Pmi soffrono della frammentazione Ue, vanno liberate da burocrazia e ostacoli»

Nesci (FdI), politica coesione forte è cruciale per i territori - Il coordinatore del gruppo ECR in Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, l'eurodeputato di FdI Denis Nesci, ha presentato la posizione ufficiale sulla Politica di Coesione post- Riporta ansa.it

