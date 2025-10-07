Dengue a Bologna disinfestazione al via | ecco dove
Bologna, 7 ottobre 2025 – Nuovo caso di Dengue a Bologna, in zona Cirenaica. Nel pomeriggio, fa sapere il Comune, saranno attivate le misure di profilassi, che prevedono trattamenti di disinfestazione, sia in area pubblica che nei cortili privati, come da specifico protocollo regionale, nell'area dove ha sostato questa persona, per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento include via Sante Vincenzi "e si chiede a tutti i residenti nell'area, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree di permettere l'accesso nei cortili privati o condominiali agli addetti alla disinfestazione, per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti (gli operatori incaricati, salvo rari casi, non devono entrare negli appartamenti); di svuotare i ristagni d'acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, a partire da questa notte fino alla notte del 10 ottobre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
