Democrazia partecipata città al voto su 9 proposte | preferenze entro il 15 ottobre
Ammesse 9 proposte progettuali alla seconda fase della cosiddetta “Democrazia partecipata”. Ora la parola passa ai cittadini. L’assessore al turismo Francesco Dimino invita a esprimere la propria preferenza per valorizzazione, miglioramento, promozione e tutela del territorio.Il dirigente ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: democrazia - partecipata
Napoli Est, il progetto R.E.S.T.A. tra sabbie mobili e cortocircuiti di democrazia partecipata
Democrazia partecipata, approvata la procedura: al via con le proposte per una società più inclusiva e democratica
A Torre Faro nasce un percorso di democrazia partecipata, i residenti: "Salviamo il nostro borgo"
Democrazia partecipata, il Comune di Trapani coinvolge i cittadini nelle scelte #Tp24 #Notizie #Sicilia Vai su Facebook
#FestivalNazionaledellEconomiaCivile 2025 2-5 ottobre | #PalazzoVecchio, #Firenze Tema: Democrazia partecipata e intelligenze relazionali. Eventi, visite guidate, spettacoli e concerti per esplorare economia e cittadinanza attiva. Info http://festivalnazi - X Vai su X
Siracusa, “La città che cambia dal basso”: un incontro sulla Democrazia Partecipata - Oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle 17, il Piccolo Teatro Elvira di via Francesco Accolla 2 ospiterà l’incontro “La città che cambia dal basso – Democrazia Partecipata 2025”, un momento di ... Si legge su siracusanews.it