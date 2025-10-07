Demi Moore come in Striptease il nuovo look con frangia per Gucci
Dopo aver dimostrato al mondo quanto i capelli lunghi abbiano poco a che fare con l’età, scardinando un’apparizione eterea dopo l’altra tutti quei preconcetti ormai demodé, Demi Moore pare aver portato al livello successivo la sua lucente chioma da sirena. E lo ha fatto grazie ad una delle mode più forti (anche) dell’autunno 2025: la frangia. Demi Moore cambia look: la frangia di Gucci è già tendenza d’autunno 2025. Sempre e comunque affascinante, pronta a cambiare stile — e persino forma — per pure esigenze di copione, dopo la testa rasata di Soldato Jane ed il copiatissimo pixie cut alla Ghost, Demi Moore ha a distanza di anni un nuovo taglio di capelli: la star di The Substance ha esordito con una frangetta nuova di zecca nel teaser del cortometraggio di Gucci The Tiger, per la precisione una curtain bangs lunga e sfilata che si sposa alla perfezione con l’iconica chioma ultra liscia e lunga che caratterizza il suo signature look. 🔗 Leggi su Dilei.it
