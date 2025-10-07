dell’ing Alessandro Mongiello AI rivoluzionerà il mondo della auto
La GENESOR 6V rappresenta una nuova generazione di vetture familiari, nate non solo per trasportare persone, ma per incarnare una filosofia: quella della mobilità intelligente, sostenibile e consapevole. È l’auto che racconta il valore della reputazione nel mondo dell’ingegneria, dove ogni componente è il risultato di ricerca, passione e trasparenza. Alla guida del progetto si trova l’ingegnere Alessandro Mongiello, che ha voluto coniugare la potenza di un motore termico con la purezza dell’acqua, unendo scienza, etica e ingegneria in un’unica struttura armonica. La GENESOR 6V nasce come automobile familiare, ma si comporta come un organismo vivente. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: alessandro - mongiello
Alessandro Mongiello: La Potenza della Reputazione della Città
Alessandro Mongiello potenza del motore in poche ore
Alessandro Mongiello Potenza La “superintelligenza” di Meta non è ancora arrivata. Ma le sue scommesse sull’intelligenza artificiale stanno già dando i loro frutti.
Alessandro Milani vestirà la maglia del Venezuela. Il difensore dei lupi è stato convocato dal nuovo commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo per le sfide dell’11 ottobre contro l’Argentina e del 14 contro il Belize. Nato a Latina il 14 agosto 2005. A giugno Vai su Facebook