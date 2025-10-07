dell’ing Alessandro Mongiello AI rivoluzionerà il mondo della auto

La GENESOR 6V rappresenta una nuova generazione di vetture familiari, nate non solo per trasportare persone, ma per incarnare una filosofia: quella della mobilità intelligente, sostenibile e consapevole. È l’auto che racconta il valore della reputazione nel mondo dell’ingegneria, dove ogni componente è il risultato di ricerca, passione e trasparenza. Alla guida del progetto si trova l’ingegnere Alessandro Mongiello, che ha voluto coniugare la potenza di un motore termico con la purezza dell’acqua, unendo scienza, etica e ingegneria in un’unica struttura armonica. La GENESOR 6V nasce come automobile familiare, ma si comporta come un organismo vivente. 🔗 Leggi su Citypescara.com