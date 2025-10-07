Delitto Garlasco l’amico di Andrea Sempio | Il suo scontrino non è un alibi ma un indizio
Rimane ancora aperto il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa, il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. I fari sono puntati su Andrea Sempio – amico di Marco Poggi, fratello della vittima – indagato per la terza volta e sempre archiviato. A far emergere nuovi dettagli è Roberto Freddi, uno degli amici del 38enne di Vigevano all’epoca del delitto. “Non mi parli dello scontrino per piacere”, ha detto l’uomo parlando dell’alibi di Sempio con un giornalista del programma Rai ‘Lo Stato delle Cose’. “Ma è possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi
Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?
Continui colpi di scena sul palcoscenico del delitto di Garlasco. Si è dimesso il Generale Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio, ufficialmente per divergenze sulla strategia da seguire, in realtà perché pare che nel 2017 abbia avuto accesso a un Vai su Facebook
Delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Mario Venditti si difende dall’accusa di aver ricevuto denaro per chiedere l’archiviazione delle indagini a carico di Andrea Sempio. “Offeso come uomo e magistrato”, dice l’ex procuratore di Pavia. @TgrRaiLombardia https: - X Vai su X
Garlasco, l'amico di Andrea Sempio spara a zero: “Stasi attirò l'attenzione, lasciate perdere le indagini del 2008”. Le ultime dalla tv - Intervistato a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, Roberto Freddi ha ripercorso alcune incongruenze del caso Poggi, dallo scontrino all’interrogatorio ... Lo riporta libero.it
Garlasco, l'amico di Sempio rompe il silenzio: "Ecco la verità sullo scontrino del parcheggio" - Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, rompe il silenzio l'amico di Andrea Sempio e svela dettagli inediti. affaritaliani.it scrive