Delitto Garlasco l'amico di Andrea Sempio | Il suo scontrino non è un alibi ma un indizio

Rimane ancora aperto il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa, il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. I fari sono puntati su Andrea Sempioamico di Marco Poggi, fratello della vittima – indagato per la terza volta e sempre archiviato. A far emergere nuovi dettagli è Roberto Freddi, uno degli amici del 38enne di Vigevano all’epoca del delitto. “Non mi parli dello scontrino per piacere”, ha detto l’uomo parlando dell’alibi di Sempio con un giornalista del programma Rai ‘Lo Stato delle Cose’. “Ma è possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

