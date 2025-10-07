Delitto di Garlasco l’amico di Andrea Sempio | Lo scontrino non è un alibi ma un indizio

Lo scontrino utilizzato da Andrea Sempio come alibi per il delitto di Garlasco sarebbe, in realtà, un indizio contro di lui: ne è convinto Roberto Freddi, uno degli amici del nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi. Intercettato dalle telecamere de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, Freddi ha dichiarato: “Non mi parli dello scontrino. Possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai) Del ticket del parcheggio presentato da Andrea Sempio come alibi per la mattinata in cui è stata uccisa Chiara Poggi si è discusso molto. 🔗 Leggi su Tpi.it

