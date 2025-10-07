Delitto di Garlasco l’amico di Andrea Sempio | Lo scontrino non è un alibi ma un indizio

Tpi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontrino utilizzato da Andrea Sempio come alibi per il delitto di Garlasco sarebbe, in realtà, un indizio contro di lui: ne è convinto Roberto Freddi, uno degli amici del nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi. Intercettato dalle telecamere de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, Freddi ha dichiarato: “Non mi parli dello scontrino. Possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio”.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai) Del ticket del parcheggio presentato da Andrea Sempio come alibi per la mattinata in cui è stata uccisa Chiara Poggi si è discusso molto. 🔗 Leggi su Tpi.it

delitto di garlasco l8217amico di andrea sempio lo scontrino non 232 un alibi ma un indizio

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, l’amico di Andrea Sempio: “Lo scontrino non è un alibi, ma un indizio”

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?

Delitto Garlasco, l’amico di Andrea Sempio: “Il suo scontrino non è un alibi ma un indizio” - Rimane ancora aperto il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa, il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. lapresse.it scrive

delitto garlasco l8217amico andreaGarlasco, l'amico di Andrea Sempio spara a zero: “Stasi attirò l'attenzione, lasciate perdere le indagini del 2008”. Le ultime dalla tv - Intervistato a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, Roberto Freddi ha ripercorso alcune incongruenze del caso Poggi, dallo scontrino all’interrogatorio ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco L8217amico Andrea