Delitto della tassista Archiviazione per i due indagati | Dna non compatibile

Siena, 7 ottobre 2025 – “La richiesta del pubblico ministero di disporre l’archiviazione del procedimento è meritevole di accoglimento in quanto gli elementi di prova finora emersi a carico degli indagati non sono certamente idonei a fondare una prognosi di ragionevole possibilità di pronuncia di una sentenza di condanna per la rapina e l’omicidio di cui è rimasta vittima Alessandra Vanni”. Il giudice per le indagini preliminari Chiara Minerva pone così la parola fine sull’inchiesta che era stata aperta nel 2020 dal pm Nicola Marini sul caso della tassista di 29 anni trovata senza vita, la mattina del 9 agosto 1997, nella piazzola adiacente al cimitero di Castellina in Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delitto della tassista. Archiviazione per i due indagati: “Dna non compatibile”

In questa notizia si parla di: delitto - tassista

