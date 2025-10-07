Delitto Chiara Poggi parla l'amico di Andrea Sempio | Lo scontrino non è un alibi è un indizio

In un'intervista rilasciata a Rai 3, l'amico di Andrea Sempio e Marco Poggi, Roberto Freddi, è tornato a parlare dello scontrino del parcheggio al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: "Non è un alibi, è un indizio". Il papà di Sempio: "Andrea è innocente, la sua vita però è rovinata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

delitto chiara poggi parlaDelitto Chiara Poggi, parla l’amico di Andrea Sempio: “Lo scontrino non è un alibi, è un inidizio” - In un'intervista rilasciata a Rai 3, l'amico di Andrea Sempio e Marco Poggi, Roberto Freddi, è tornato a parlare dello scontrino del parcheggio al centro ... Secondo fanpage.it

delitto chiara poggi parlaIgnoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi" - Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di ... Segnala iltempo.it

