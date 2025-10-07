Del Piero, leggenda della Juve, ha ricordato i momenti relativi al suo arrivo in bianconero a 18 anni: belle parole anche per Yildiz. Un’investitura che vale più di mille complimenti, perché arriva dal capitano per eccellenza, Alessandro Del Piero. Intercettato negli Stati Uniti dal creator Mattia Polibio durante un evento Adidas, la leggenda della Juve si è raccontata a cuore aperto, tra i ricordi dei suoi timidi esordi in bianconero e una benedizione speciale per il nuovo numero 10, Kenan Yildiz. PAROLE – « Era spaventoso, a essere onesti. Avevo 18 anni, in uno spogliatoio pieno di campioni, giocatori che avevo visto in tv fino alla sera prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero ricorda: «Quando sono arrivato alla Juve ero spaventato. Ho avuto grandi compagni di squadra che si sono presi cura di me. Il calcio è cambiato ma su Yildiz dico che…»