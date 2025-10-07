Del Piero ricorda | Quando sono arrivato alla Juve ero spaventato Ho avuto grandi compagni di squadra che si sono presi cura di me Il calcio è cambiato ma su Yildiz dico che…
Del Piero, leggenda della Juve, ha ricordato i momenti relativi al suo arrivo in bianconero a 18 anni: belle parole anche per Yildiz. Un’investitura che vale più di mille complimenti, perché arriva dal capitano per eccellenza, Alessandro Del Piero. Intercettato negli Stati Uniti dal creator Mattia Polibio durante un evento Adidas, la leggenda della Juve si è raccontata a cuore aperto, tra i ricordi dei suoi timidi esordi in bianconero e una benedizione speciale per il nuovo numero 10, Kenan Yildiz. PAROLE – « Era spaventoso, a essere onesti. Avevo 18 anni, in uno spogliatoio pieno di campioni, giocatori che avevo visto in tv fino alla sera prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: piero - ricorda
Fausto Rossi ricorda cosa accadeva con Alex Del Piero alla Juventus: “Io mi vergognavo”
Alberto Angela ricorda il padre Piero nel terzo anniversario dalla morte e racconta quel che più gli manca di lui
#Lombardo ricorda: "Fu un giovanissimo Piero #Ausilio a scoprirmi. #Mancini mi fece esordire come altri giovani" - X Vai su X
Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo Pd in Consiglio regionale, che ricorda l’impegno costante accanto al Comune di Pignola per garantire una gestione adeguata e risorse concrete”. Approfondisci su https://www.basilicatapd.it/pd-basilicata/oasi-pantano - facebook.com Vai su Facebook
Piero . . .a Gaza - Non ho capito a che conclusione vuole arrivare, sinceramente. merateonline.it scrive
Piero Pelù contro Giorgia Meloni: «A Gaza i bimbi muoiono di fame, ma la premier se ne ricorda solo quando attaccano le chiese cristiane» - Piero Pelù venerdì mattina è stato protagonista a Venezia per la presentazione del film fuori concorso “Piero Pelù. Segnala corriere.it