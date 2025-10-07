Del Piero la gaffe che può costare cara | cosa è successo
Lo spoiler non avrà di certo fatto piacere all'azienda tedesca, soprattutto considerando il fatto che l'anticipazione può potenzialmente causare un contraccolpo economico milionario, ma ormai c'è poco da fare: la foto condivisa da Alessandro Del Piero con una Storia su Instagram, nella quale si vedono chiaramente le maglie approntate da Adidas per i Mondiali 2026, ha fatto il giro dei social e del web, diventando in breve virale. L'ex capitano della Juventus, resosi conto dei problemi che sarebbero potuti derivare da quello scatto, ha prontamente rimosso l'immagine dal suo profilo, ma ormai i tanti appassionati di calcio che lo seguono sui social avevano già provveduto a salvarla e a condividerla a loro volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: piero - gaffe
Del Piero fa una gaffe che rischia di costare milioni di euro: è costretto a cancellare la foto
Una gaffe di Del Piero rischiava di costare milioni di euro all’Adidas
La gaffe di Del Piero: pubblica una storia Instagram che fa “arrabbiare” l’Adidas e poi cancella subito
Una gaffe che poteva costare milioni! #DelPiero https://bmbr.cc/9caeero - X Vai su X
Una gaffe di Del Piero rischiava di costare milioni di euro all’Adidas L'ex numero 10 aveva postato un'immagine svelando in anteprima molte maglie dell'Adidas per i Mondiali del 2026. È stato costretto a cancellarla https://www.ilnapolista.it/2025/10/una-gaffe- - facebook.com Vai su Facebook