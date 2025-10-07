Del Piero la gaffe che può costare cara | cosa è successo

Lo spoiler non avrà di certo fatto piacere all'azienda tedesca, soprattutto considerando il fatto che l'anticipazione può potenzialmente causare un contraccolpo economico milionario, ma ormai c'è poco da fare: la foto condivisa da Alessandro Del Piero con una Storia su Instagram, nella quale si vedono chiaramente le maglie approntate da Adidas per i Mondiali 2026, ha fatto il giro dei social e del web, diventando in breve virale. L'ex capitano della Juventus, resosi conto dei problemi che sarebbero potuti derivare da quello scatto, ha prontamente rimosso l'immagine dal suo profilo, ma ormai i tanti appassionati di calcio che lo seguono sui social avevano già provveduto a salvarla e a condividerla a loro volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

