“Definisca bambino”. Proprio su questa affermazione era nato lo scontro molto aspro tra Enzo Iachetti e Eyal Mizrahi in diretta a "È sempre carta bianca", la trasmissione politica condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Il diverbio, ormai, risale a qualche settimana fa ma oggi lo stesso presidente dell’associazione Amici di Israele è voluto tornare sulla discussione e, in particolare, ha sottolineato nuovamente la sua definizione di bambino. "Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l'Onu sono bambini, per Israele sono combattenti", ha detto il presidente dell'associazione Amici di Israele Eyal Mizrahi, rispondendo a una domanda sul 'definisci bambino" detto a Ezio Iacchetti a Cartabianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Definisci bambino? Per noi soldati". Mizrahi torna sulla polemica con Iachetti