Definisci bambino? Per noi soldati Mizrahi torna sulla polemica con Iachetti
“Definisca bambino”. Proprio su questa affermazione era nato lo scontro molto aspro tra Enzo Iachetti e Eyal Mizrahi in diretta a "È sempre carta bianca", la trasmissione politica condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Il diverbio, ormai, risale a qualche settimana fa ma oggi lo stesso presidente dell’associazione Amici di Israele è voluto tornare sulla discussione e, in particolare, ha sottolineato nuovamente la sua definizione di bambino. "Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l'Onu sono bambini, per Israele sono combattenti", ha detto il presidente dell'associazione Amici di Israele Eyal Mizrahi, rispondendo a una domanda sul 'definisci bambino" detto a Ezio Iacchetti a Cartabianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: definisci - bambino
“Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona
“Definisci bambino”: il victim blaming che tenta di legittimare i crimini israeliani
Scontro Mizrahi-Iacchetti su Gaza, post pompe funebri Taffo: bara bianca con scritto "Definisci bambino", provocazione all'attivista israeliano
Per l’editoriale di ottobre Anna ci porta a riflettere sugli avvenimenti attorno a noi, in una società sempre più anestetizzata alla violenza. Scopri l’editoriale nel nostro sito o nella tua copia di OCCHI. https://www.occhi.it/magazine/attualita/definisci-bambino-edito - facebook.com Vai su Facebook
"Finire il lavoro" "Definisci bambino" "Preparare la guerra" Tre frasi che caratterizzano, drammaticamente, i tempi di disumanizzazione che stiamo vivendo. - X Vai su X
Il presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore - Il presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della ... Si legge su tpi.it
"Definisci bambino", Eyal Mizrahi alla commemorazione del 7 ottobre: «La lite con Enzo Iachetti? Vi spiego cosa intendevo» - Per l'Onu sono bambini, per Israele sono combattenti»: lo ha detto il presidente dell'associazione ... msn.com scrive