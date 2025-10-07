Deep Green 2025 weekend con natura e biodiversità

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deep Green 2025 è l'evento in programma all'Ex Cartiera Latina di Roma, sabato 11 e domenica 12 ottobre.Due giorni di incontri e racconti sulla natura e sulla biodiversità, attraverso workshop, tavole rotonde, arte e esperienze su campo.L'evento è gratuito e aperto a tutti gli amanti della natura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

