De Martino e i video con Tronelli rubati | Mi sono sentito sporco facevo l’amore sotto le coperte Ora ho paura che qualcuno mi guardi sempre

«Non hai più la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando ». Anche per un «ottimista cronico» come Stefano De Martino – definizione sua – è difficile superare il trauma di una violazione penetrante della propria privacy. È la sua situazione da diverse settimane, da quando il conduttore di Affari tuoi ha scoperto in rete alcuni video intimi rubati dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione della compagna Caroline Tronelli. «Quando ho visto quella cosa ho pensato: “Oddio sono entrati”. Fai fatica a dormirci in quella casa ». Il furto: «Non in quanto De Martino, ma persona che faceva l’amore». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: martino - tronelli

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino Innamorato: Ecco Chi E’ Caroline Tronelli!

Video intimi rubati dai sistemi di sorveglianza e venduti online, il sito scoperto dopo il caso Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono in crisi: il rumor potrebbe essere confermato, trapelate foto di loro non molto sereni scattate dai fan per strada Vai su Facebook

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite in un ristorante a Roma: “C’entra Belén” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/stefano_de_martino_caroline_tronelli_belen_lite_ristorante_roma-424858923/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Stefano De Martino e i video rubati con Caroline Tronelli: «È come quando ti entrano i ladri in casa…» - Il conduttore di Affari tuoi parla per la prima volta dei filmati carpiti dalle telecamere di sicurezza e diffusi in Rete: «Ti resta addosso l'idea che qualcuno ha messo le mani nei tuoi cassetti» ... Da msn.com

De Martino e i video rubati con Tronelli: «Mi sono sentito sporco, facevo l’amore sotto le coperte. Ora ho paura che qualcuno mi guardi sempre» - Il conduttore è tornato per la prima volta sul grave episodio di violazione della privacy: «Non pensavo mi spiassero fin dentro casa. Lo riporta open.online