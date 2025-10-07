De Grandis lancia l’allarme dopo il Milan | La Juventus ha un grande problema Tudor ora è arrivato il momento delle scelte

De Grandis parla del pareggio per 0-0 con il Milan: si concentra sulla scarsa incisività offensiva e sui problemi di fiducia che affliggono gli attaccanti. Il pareggio a reti inviolate tra  Juve  e  Milan  allo  Stadium  è stato un risultato deludente per i bianconeri, soprattutto in virtù della scarsa produzione offensiva. Intervenuto a  Sky Sport, l’opinionista  Stefano De Grandis  ha analizzato la partita, definendola un’ occasione persa  e individuando nel reparto d’attacco il principale tallone d’Achille della squadra di  Igor Tudor. De Grandis  ha criticato la mancanza di convinzione di entrambe le squadre, pur riconoscendo una lieve superiorità rossonera, e ha sottolineato lo scarso impatto offensivo della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

