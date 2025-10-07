De Grandis parla del pareggio per 0-0 con il Milan: si concentra sulla scarsa incisività offensiva e sui problemi di fiducia che affliggono gli attaccanti. Il pareggio a reti inviolate tra Juve e Milan allo Stadium è stato un risultato deludente per i bianconeri, soprattutto in virtù della scarsa produzione offensiva. Intervenuto a Sky Sport, l’opinionista Stefano De Grandis ha analizzato la partita, definendola un’ occasione persa e individuando nel reparto d’attacco il principale tallone d’Achille della squadra di Igor Tudor. De Grandis ha criticato la mancanza di convinzione di entrambe le squadre, pur riconoscendo una lieve superiorità rossonera, e ha sottolineato lo scarso impatto offensivo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Grandis lancia l'allarme dopo il Milan: «La Juventus ha un grande problema. Tudor, ora è arrivato il momento delle scelte»