De Grandis lancia l’allarme dopo il Milan | La Juventus ha un grande problema Tudor ora è arrivato il momento delle scelte
De Grandis parla del pareggio per 0-0 con il Milan: si concentra sulla scarsa incisività offensiva e sui problemi di fiducia che affliggono gli attaccanti. Il pareggio a reti inviolate tra Juve e Milan allo Stadium è stato un risultato deludente per i bianconeri, soprattutto in virtù della scarsa produzione offensiva. Intervenuto a Sky Sport, l’opinionista Stefano De Grandis ha analizzato la partita, definendola un’ occasione persa e individuando nel reparto d’attacco il principale tallone d’Achille della squadra di Igor Tudor. De Grandis ha criticato la mancanza di convinzione di entrambe le squadre, pur riconoscendo una lieve superiorità rossonera, e ha sottolineato lo scarso impatto offensivo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: grandis - lancia
Tg3. . L'autunno inizia nel segno di piogge torrenziali in quasi tutta Italia. Dodici regioni in allerta meteo, in Lombardia e Piemonte le situazioni più critiche. Evacuati municipio e scuole a Ischia, colpita da un violento nubifragio. Maria Chiara Grandis per il Tg3 d - facebook.com Vai su Facebook