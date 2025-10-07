De Grandis esaltato | Inter? Un’orchestra che ha ritrovato i suoi tenori Segna tanto e gioca bene per questo motivo

Inter News 24 De Grandis esalta il momento di forma dell’Inter. Il giornalista analizza il ritorno in grande forma della squadra di Chivu e la gestione dell’attacco. Stefano De Grandis, intervistato da Sky Sport, ha lodato il momento di forma dell’ Inter, evidenziando come la squadra di Cristian Chivu sia tornata a giocare un calcio spettacolare, con una media di quasi tre gol a partita. Il giornalista ha sottolineato come, dopo un finale di stagione deludente, l’ Inter sia riuscita a ritrovare i suoi giocatori chiave e a tornare protagonista in Serie A e in Europa. SUL MOMENTO DELL’INTER – «17 gol in 6 partite, sono quasi tre gol a partita, l’Inter segna tantissimo e sta giocando bene perché è un’orchestra che ha ritrovato i suoi tenori. 🔗 Leggi su Internews24.com

