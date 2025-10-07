De Filippi-Carlucci guerra senza quartiere

C'era molta attesa per il secondo derby del sabato sera fra Ballando con le stelle e Tu si que vales dopo il risultato confortante ottenuto dal format di Canale 5 sabato 27 settembre. Al debutto, il programma di Milly Carlucci, abituata negli anni scorsi a dominare il sabato sera, aveva rimediato una sconfitta inattesa sul piano dell'audience: con 2.994.000 spettatori e il 23,03% di share aveva ceduto alla concorrenza di Canale 5 (4.025.000 e 28,5%). Ebbene, nel secondo round la vittoria è andata nuovamente a Tu si que vales condotto da Maria De Filippi e con la presenza di Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli: lo show di Canale 5 ha totalizzato 3 milioni 933mila spettatori con il 26,79% di share, numeri leggermente minori rispetto a quelli precedenti.

