De Cristofaro Avs | 7 ottobre? Abbiamo sempre condannato Hamas ma c' è chi è alleato di Netanyahu – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 "Quando vengono ammazzate persone innocenti civili, quando vengono rapiti ragazze, ragazzi e anziani non c'è niente che possa giustificare quei crimini, nemmeno il fatto che ci fosse una lunga storia prima del 7 ottobre, una storia durata decenni che ha visto l'oppressione sistematica della popolazione palestinese, le morti, gli arresti arbitrari, la pulizia etnica; tutte cose iniziate anni e anni prima del 7 ottobre, ma che non sono e non possono mai essere una giustificazione né morale né politica. Pensavo, pensavamo questo due anni fa e non abbiamo cambiato idea. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cristofaro - ottobre

Un mese con Maria - 6 ottobre #donfrancescocristofaro https://youtube.com/shorts/2ml-ScGsfzs?si=Xa5HukFTm7lFgOlv… via @YouTube - X Vai su X

Padre Pio TV. . Nella nuova puntata di fatti per il cielo in onda su Padre Pio Tv domenica 5 ottobre, Don Francesco Cristofaro e Mario Sei ci parleranno di Santa Faustina Kowalska e il messaggio della Divina Misericordia. Nella seconda parte la toccante testi - facebook.com Vai su Facebook

De Cristofaro (Avs): 7 ottobre? "Abbiamo sempre condannato Hamas, ma c'è chi è alleato di Netanyahu" - (Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 "Quando vengono ammazzate persone innocenti civili, quando vengono rapiti ragazze, ragazzi e anziani non c'è niente che possa giustificare quei crimini, nemmeno i ... Si legge su quotidiano.net

Mo: De Cristofaro (Avs), 'non siamo alleati Hamas, nessuna remora condannare 7 ottobre' - "Non abbiamo mai avuto nessuna reticenza nel condannare quello che è successo il 7 ottobre di due anni fa. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it