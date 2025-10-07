De Bruyne tra venerazione e dubbi | a Napoli è leggenda ma c’è chi lo vede come un problema Daily Mail

De Bruyne si gode l’affetto della sua nuova tifoseria e il calore della città, seppur con qualche critica di troppo (Daily Mail). Un calciatore iconico, che ha deciso di rimettersi in gioco alla non più tenera età di 34 anni in un campionato totalmente diverso da quello a cui era abituato. L’impatto con la città è stato positivo, la moglie Michèle è entusiasta, ma non è mancata qualche critica di troppo. Ne scrive il Daily Mail. Il quotidiano britannico si sofferma molto sull’impianto folkloristico della città e sul nuovo stile di vita del belga, trattato da vero e proprio re. Una contraddizione dunque, tra il feeling dei tifosi e le opinioni, spesso taglienti, degli addetti ai lavori nostrani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, tra venerazione e dubbi: a Napoli è leggenda ma c’è chi lo vede come un problema (Daily Mail)

