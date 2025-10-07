De Bruyne ha sentito la mia pressione scoop in live | sarà vero?
“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: bruyne - sentito
Caso De Bruyne, non si è sentito De Laurentiis nell’indecifrabile ruolo che si è dato (Corbo)
Conte: «Politano ha avuto affaticamento al bicipite, Lobotka ha sentito una piccola fitta zona adduttori» L'allenatore del Napoli in conferenza ha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook
debruyne - X Vai su X
Caso De Bruyne, non si è sentito De Laurentiis nell’indecifrabile ruolo che si è dato (Corbo) - Caso De Bruyne, De Laurentiis tace ma vede. ilnapolista.it scrive
Foggia: “Criticare De Bruyne è una follia! Sentito cosa ha detto Guardiola?” - Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Criticare De Bruyne è la follia più ... Scrive tuttonapoli.net