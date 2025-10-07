Ddl censura Gasparri contro l' antisemitismo arriva al Senato | bavaglio a chi critica politiche israeliane e governo Netanyahu
Il disegno di legge “contro l’antisemitismo” vuole equiparare la critica a Israele all’odio antiebraico: un attacco diretto alla libertà di espressione e al dissenso Al Senato è approdato il disegno di legge firmato da Maurizio Gasparri (FI) contro "l'antisemitismo". Un disegno di legge che h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Non sarà un #Gasparri qualsiasi ed un governo di fascisti a distruggere l'art. 21 della Costituzione
#intanto Enrico Mentana replica a Francesca Albanese sulla censura su Gaza: "È una fesseria".
Arriva il ddl anti pro Pal: vietato criticare il governo di Netanyahu nelle scuole e nelle università - Il disegno di legge sul “contrasto all’antisemitismo” presentato da Gasparri (Forza Italia) introduce obblighi di segnalazione e norme penali che equiparano le critiche allo Stato di Israele all’odio ... Si legge su editorialedomani.it
Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: 'Negazionista del 7 ottobre'. Ed è bufera - Start, su Rai 3, ha attaccato l'inviata del Tg3 Lucia Goracci, non presente in trasmissione, accusandola di essere "negazionista" sugli ... Segnala ansa.it