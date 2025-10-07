Ddl censura Gasparri contro l' antisemitismo arriva al Senato | bavaglio a chi critica politiche israeliane e governo Netanyahu

7 ott 2025

Il disegno di legge "contro l'antisemitismo" vuole equiparare la critica a Israele all'odio antiebraico: un attacco diretto alla libertà di espressione e al dissenso Al Senato è approdato il disegno di legge firmato da Maurizio Gasparri (FI) contro "l'antisemitismo". Un disegno di legge che h.

ddl censura gasparri contro l antisemitismo arriva al senato bavaglio a chi critica politiche israeliane e governo netanyahu

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl "censura" Gasparri contro l'antisemitismo arriva al Senato: bavaglio a chi critica politiche israeliane e governo Netanyahu

In questa notizia si parla di: censura - gasparri

