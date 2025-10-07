dazn rinnova diritti esclusivi per la champions league di basket 2025 26

DAZN conferma il proprio impegno nel basket europeo, assicurandosi l’esclusiva per la trasmissione della stagione 202526 della Basketball Champions League in Italia. Tutti gli incontri, dalla regular season fino alla finale, saranno disponibili sulla piattaforma in diretta e on demand. Particolare attenzione sarà rivolta alle due squadre italiane partecipanti, Pallacanestro Trieste e Trapani Shark, le cui partite saranno messe in risalto nel palinsesto. La conferma dell’accordo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di DAZN: rafforzare la copertura delle competizioni internazionali di basket e consolidare il proprio ruolo come hub principale del basket europeo nel mercato italiano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

