DAZN è la nuova casa dello streaming della NHL | tutte le partite in diretta dalla stagione 2025 2026

DAZN è la nuova casa dello streaming della NHL, trasmettendo in esclusiva internazionale tutte le partite in diretta a partire dalla stagione 20252026. Con i diritti esclusivi, DAZN è l'unico posto a livello internazionale dove guardare la NHL, con accesso a oltre 1.300 partite per stagione, disponibili in diretta e on demand. Tutto in diretta .

