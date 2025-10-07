David Juventus dentro il momento dell’attaccante canadese | sono due i motivi che spiegano il suo rendimento in bianconero

David Juventus, l’analisi di Tuttosport sulle difficoltà del canadese: il bomber soffre la pressione dei compagni e un gioco che non lo esalta. Arrivato in estate per essere uno dei pilastri del nuovo attacco della Juventus, Jonathan David sta vivendo un avvio di stagione più complicato del previsto. Dopo il gol all’esordio contro il Parma, il centravanti canadese non è più riuscito a trovare la via della rete, offrendo prestazioni spesso anonime. Un’involuzione che, secondo un’analisi di Tuttosport, ha due cause ben precise: una di natura ambientale e una prettamente tattica. David Juve: la doppia causa della crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, dentro il momento dell’attaccante canadese: sono due i motivi che spiegano il suo rendimento in bianconero

In questa notizia si parla di: david - juventus

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo

Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli

Un solo +3 all'inizio del campionato, poi il nulla cosmico. Dopo essere stato uno degli acquisti più attesi dell'estate, l'avventura alla Juventus di David non sembra decollare! Si rifarà dopo la sosta oppure la spirale inizia ad essere negativa? Vai su Facebook

Il turnover dei 9 alla Juventus non funziona: David impacciato, Vlahovic non segna più e Openda non si sblocca - X Vai su X

David Juventus, il canadese sente pressione in questo momento? Tudor fa il punto sul canadese dopo il Milan - David Juventus, il tecnico Tudor commenta la prova del canadese nel match contro il Milan, difendendo l’attaccante e sottolineando un aspetto Jonathan David è stato uno dei protagonisti in negativo pe ... Lo riporta juventusnews24.com

“David e Openda non sono attaccanti, Koopmeiners è infortunato? Sembra la Juve di Motta” - Franco Causio è critico sull’inizio della stagione bianconera: “C’è un problema di giocatori e un altro anche di gioco. Come scrive tuttosport.com