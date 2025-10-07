David Juve cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta

David Juve, la prova opaca contro i rossoneri non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione. Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, proprio nella partita più attesa. La prova di  Jonathan David  contro il  Milan  è stata una delle note più deludenti in casa  Juventus. Eppure, questo passo falso non sembra aver minimamente scalfito la fiducia che  Igor Tudor  ripone in lui. Anzi, la decisione sul suo futuro è già stata presa e va nella direzione opposta a quanto visto in campo ieri sera. David Juve: Tudor ha scelto il suo titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve

Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli

Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David

“David e Openda non sono attaccanti, Koopmeiners è infortunato? Sembra la Juve di Motta” - Franco Causio è critico sull’inizio della stagione bianconera: “C’è un problema di giocatori e un altro anche di gioco. Lo riporta tuttosport.com

david juve cosa succede“Calma su David, ricordatevi di Weah. Il problema della Juve si risolve così” - Il procuratore Oscar Damiani, esperto di calcio francese: “La differenza con la Ligue 1 è enorme per un attaccante, ma le qualità non si discutono” ... Riporta tuttosport.com

