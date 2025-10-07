David Juve cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta

David Juve, la prova opaca contro i rossoneri non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione. Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, proprio nella partita più attesa. La prova di Jonathan David contro il Milan è stata una delle note più deludenti in casa Juventus. Eppure, questo passo falso non sembra aver minimamente scalfito la fiducia che Igor Tudor ripone in lui. Anzi, la decisione sul suo futuro è già stata presa e va nella direzione opposta a quanto visto in campo ieri sera. David Juve: Tudor ha scelto il suo titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta

In questa notizia si parla di: david - juve

Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve

Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli

Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David

David fantasma, ma quale Iceman: Tudor lo aspetta ma alla Juve serve altro Vai su Facebook

Quando vedremo il vero #David Altra prestazione da dimenticare per l'attaccante della #Juve - X Vai su X

“David e Openda non sono attaccanti, Koopmeiners è infortunato? Sembra la Juve di Motta” - Franco Causio è critico sull’inizio della stagione bianconera: “C’è un problema di giocatori e un altro anche di gioco. Lo riporta tuttosport.com

“Calma su David, ricordatevi di Weah. Il problema della Juve si risolve così” - Il procuratore Oscar Damiani, esperto di calcio francese: “La differenza con la Ligue 1 è enorme per un attaccante, ma le qualità non si discutono” ... Riporta tuttosport.com