David Juve clamoroso dalla Spagna | c’è quel club sulle tracce del canadese! Può trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione | i dettagli

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Juve: il canadese attira l’interesse del Marsiglia in Ligue 1, ma i bianconeri e Tudor mantengono piena fiducia nel centravanti ex Lille. Nonostante un avvio di stagione con la  Juventus  che non è stato all’altezza delle aspettative, l’attaccante canadese  Jonathan David, classe 2000, continua a godere di un buon  mercato  internazionale. L’interesse per il centravanti, che in passato ha brillato in  Ligue 1  con la maglia del  Lille, arriva proprio dalla Francia. Secondo indiscrezioni provenienti dalla  Spagna  e riportate da  El Mundo Deportivo,  David  sarebbe finito nel mirino del  Marsiglia, club che si è mostrato intenzionato ad avviare una trattativa con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david juve clamoroso dalla spagna c8217232 quel club sulle tracce del canadese pu242 trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione i dettagli

© Juventusnews24.com - David Juve, clamoroso dalla Spagna: c’è quel club sulle tracce del canadese! Può trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione: i dettagli

In questa notizia si parla di: david - juve

Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve

Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli

Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David

david juve clamoroso spagnaVillarreal-Juventus 2-2, risultato finale della partita di Champions: gol di Mikautadze, Gatti, Conceicao e Veiga, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

david juve clamoroso spagnaCome ha fatto David a sbagliare un gol clamoroso a porta vuota durante Villarreal-Juventus - La Juventus sfiora il colpaccio in casa del Villarreal e dopo il pareggio al 90' di Renato Veiga pesa come un macigno l'errore clamoroso di David tutto ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: David Juve Clamoroso Spagna