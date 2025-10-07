David Juve clamoroso dalla Spagna | c’è quel club sulle tracce del canadese! Può trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione | i dettagli
David Juve: il canadese attira l’interesse del Marsiglia in Ligue 1, ma i bianconeri e Tudor mantengono piena fiducia nel centravanti ex Lille. Nonostante un avvio di stagione con la Juventus che non è stato all’altezza delle aspettative, l’attaccante canadese Jonathan David, classe 2000, continua a godere di un buon mercato internazionale. L’interesse per il centravanti, che in passato ha brillato in Ligue 1 con la maglia del Lille, arriva proprio dalla Francia. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da El Mundo Deportivo, David sarebbe finito nel mirino del Marsiglia, club che si è mostrato intenzionato ad avviare una trattativa con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: david - juve
Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve
Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli
Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David
David fantasma, ma quale Iceman: Tudor lo aspetta ma alla Juve serve altro Vai su Facebook
Quando vedremo il vero #David Altra prestazione da dimenticare per l'attaccante della #Juve - X Vai su X
Villarreal-Juventus 2-2, risultato finale della partita di Champions: gol di Mikautadze, Gatti, Conceicao e Veiga, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Come ha fatto David a sbagliare un gol clamoroso a porta vuota durante Villarreal-Juventus - La Juventus sfiora il colpaccio in casa del Villarreal e dopo il pareggio al 90' di Renato Veiga pesa come un macigno l'errore clamoroso di David tutto ... fanpage.it scrive