David Juve clamoroso dalla Spagna | c’è quel club sulle tracce del canadese! Può trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione | i dettagli

David Juve: il canadese attira l’interesse del Marsiglia in Ligue 1, ma i bianconeri e Tudor mantengono piena fiducia nel centravanti ex Lille. Nonostante un avvio di stagione con la Juventus che non è stato all’altezza delle aspettative, l’attaccante canadese Jonathan David, classe 2000, continua a godere di un buon mercato internazionale. L’interesse per il centravanti, che in passato ha brillato in Ligue 1 con la maglia del Lille, arriva proprio dalla Francia. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da El Mundo Deportivo, David sarebbe finito nel mirino del Marsiglia, club che si è mostrato intenzionato ad avviare una trattativa con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

