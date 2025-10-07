David Farrier | Dalle rondini che accorciano le ali per volare tra le autostrade alle rane che modificano l’intestino per sopravvivere alle microplastiche | l' incredibile intelligenza degli animali per adattarsi ai cambiamenti ambientali

David Farrier, autore di «Il genio della natura», racconta come piante e animali rispondono con intelligenza alla crisi ambientale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - David Farrier: «Dalle rondini che accorciano le ali per volare tra le autostrade alle rane che modificano l’intestino per sopravvivere alle microplastiche: l'incredibile intelligenza degli animali per adattarsi ai cambiamenti ambientali»

