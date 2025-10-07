Nel nuovo equilibrio tra spazio e difesa, l’acquisto di SciTec da parte di Firefly aerospace per 855 milioni di dollari diventa una chiave per capire dove corre l’America orbitale. Firefly, nata nel 2017, è una giovane azienda texana che costruisce razzi e servizi per mettere in orbita satelliti e per accompagnare missioni governative. SciTec lavora da anni con le agenzie federali su software di analisi e sensori che riconoscono minacce in arrivo. L’unione promette velocità decisionale e reattività, cioè il cuore della sicurezza di nuova generazione. Tecnologia e difesa, il salto di Firefly con SciTec Nel dettaglio emergono due anime che si completano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dati, lanci e missili. L’asse che spinge Firefly verso il Golden Dome