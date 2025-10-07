Daria Kasatkina si ferma | Non sto bene I risultati la pressione le valigie le stesse facce…

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daria Kasatkina dice basta e conclude la sua stagione agonistica per il 2025: la tennista sui social ha espresso il suo stato d'animo tormentato dalle continue pressioni del mestiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

