Daredevil | Rinascita | Nuovi dettagli dalle Stagioni 2 e 3

La produzione della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita è in corso, ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo dal 2026? Il produttore esecutivo della serie Marvel Television “ Jesse Wigutow ” si è ritrovato a parlare (via SuperHeroHype ) delle tematiche che verranno narrate nella seconda stagione, ma nel contempo ha voluto svelare alcuni dettagli legati alla terza stagione, da poco confermata da Brad Winderbaum ( il nostro articolo ). Cos’ha detto Jesse Wigutow di Daredevil: Rinascita?. Jesse Wigutow in sostanza ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà molto più spettacolare, e amplierà la teatralità dello scontro tra Kingpin e Matt Mardock. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | Nuovi dettagli dalle Stagioni 2 e 3

In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita

