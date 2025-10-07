D’Aprile UIL Scuola | Oltre 180 mila contratti a termine I numeri del MIM fotografano una scuola precaria Dal 2015 il precariato del personale della scuola è più che raddoppiato

La scuola continua a reggersi su un sistema precario che ha raggiunto cifre impressionanti. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al 24 settembre, risultano attivi 182.641 contratti a tempo determinato tra posti comuni e di sostegno. Di questi, 76.100 riguardano il sostegno e 44.926 sono conferme richieste dalle famiglie. L'articolo D’Aprile (UIL Scuola): “Oltre 180 mila contratti a termine. I numeri del MIM fotografano una scuola precaria. Dal 2015 il precariato del personale della scuola è più che raddoppiato” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

