Danni da maltempo partiti i lavori sul ponte del Rio Marano in corrispondenza della Statale 16

Sono partiti a inizio settimana i lavori di ripristino della scarpata in corrispondenza del ponte sul Rio Marano tra la Statale 16 e viale Saluzzo. Lavori finanziati dalla struttura commissariale straordinaria per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un ammontare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

