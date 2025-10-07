Danneggia un' auto civetta della polizia con una sella arrestato 21enne

Bologna, 7 ottobre 2025 - Era stato accompagnato in Questura per accertare la sua posizione sul territorio nazionale, poiché sprovvisto di documenti. Una volta uscito, un giovane tunisino di 21 anni ha colpito e danneggiato un’auto civetta della polizia, venendo così arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato anche per furto aggravato.  L’episodio è avvenuto pochi giorni fa in piazza Galileo Galilei. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti, il ragazzo ha prelevato la sella di una bicicletta parcheggiata in strada e ha colpito il mezzo in uso ai poliziotti. Il veicolo, al cui interno si trovavano dispositivi di riconoscimento come il segnalatore manuale e quello luminoso, ha riportato la rottura del finestrino e altri danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

