Danneggia un' auto civetta della polizia con una sella arrestato 21enne
Bologna, 7 ottobre 2025 - Era stato accompagnato in Questura per accertare la sua posizione sul territorio nazionale, poiché sprovvisto di documenti. Una volta uscito, un giovane tunisino di 21 anni ha colpito e danneggiato un’auto civetta della polizia, venendo così arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato anche per furto aggravato. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa in piazza Galileo Galilei. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti, il ragazzo ha prelevato la sella di una bicicletta parcheggiata in strada e ha colpito il mezzo in uso ai poliziotti. Il veicolo, al cui interno si trovavano dispositivi di riconoscimento come il segnalatore manuale e quello luminoso, ha riportato la rottura del finestrino e altri danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: danneggia - auto
Incidente a Bruino: auto si schianta contro una cancellata e danneggia i tubi del gas, ore di disagi
Sbanda con l'auto, distrugge la casa dell'ex sindaco e danneggia la tubazione del gas
Esce di casa e danneggia con una spranga auto e porte di abitazioni: dai domiciliari al carcere
Bologna – Arrestato dopo aver danneggiato un’auto della Polizia Nella mattinata del 30 settembre, un uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura di Bologna dopo aver danneggiato un veicolo della Squadra Mobile e tentato il furto della sella di una b - facebook.com Vai su Facebook
Auto in divieto di sosta danneggiata: spetta il #Risarcimento? - https://laleggepertutti.it/741553_auto-in-divieto-di-sosta-danneggiata-spetta-il-risarcimento… - #Danneggiamento #DivietoDiSosta #Incidente - X Vai su X
Corteo proPal, i manifestanti incendiano un'auto civetta della polizia: caos nel centro di Roma VIDEO - La guerriglia messa in atto dagli antagonisti staccatisi dal corteo proPal non si arresta e da via Merulana si sposta verso piazza Vittorio. Scrive msn.com
Uomo a Priverno danneggia auto e monumento ai carabinieri, denunciato e ricoverato - Un uomo di priverno in stato di agitazione distrugge un’auto e un monumento ai carabinieri, denunciato e ricoverato dopo l’intervento delle forze dell’ordine ... Lo riporta gaeta.it