Daniele Doria rientra in Italia per un'operazione cosa è successo al vincitore di Amici 24 | È stato improvviso

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Doria ha raccontato di essersi sottoposto di recente a un'operazione agli alluci. Il ballerino, vincitore dell'ultima edizione di Amici, si trova ora in Italia dalla famiglia per recuperare le forze in attesa di tornare in America a studiare. Ecco come sta ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: daniele - doria

Amici 25 al via, chi sono gli allievi, ospiti Irama, Daniele Doria e Geppi Cucciari

Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio

Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria, ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa

daniele doria rientra italiaDaniele Doria rientra in Italia per un’operazione, cosa è successo al vincitore di Amici 24: “È stato improvviso” - Il ballerino, vincitore dell’ultima edizione di Amici, si trova ora in Italia dalla famiglia per recuperare le ... Secondo fanpage.it

daniele doria rientra italiaDaniele Doria parla dell’intervento subìto - Daniele Doria, da Amici a New York, racconta dell'intervento subìto in questo periodo e della sua convalescenza ... Segnala ilvicolodellenews.it

Cerca Video su questo argomento: Daniele Doria Rientra Italia