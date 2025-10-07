Dammi i soldi | passante ferito con una coltellata al volto

Romatoday.it | 7 ott 2025

Un passante è stato accoltellato al volto durante un tentativo di rapina. Successivamente è nata una colluttazione, durante la quale il malvivente è rimasto ferito. I fatti sono accaduti nella notte in zona piazza Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione viale Libia, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

