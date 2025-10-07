Damiani difende David | Non si smette di segnare da un giorno all’altro va soltanto aspettato Poi dà un consiglio tattico a Tudor
Oscar Damiani è intervenuto a Tuttosport per parlare di Jonathan David, ex attaccante del Lille che non sta attraversando mesi semplici alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. DAVID – « È ancora presto per etichettare David: diamogli tempo. Stiamo parlando di un giocatore che in Francia ha sempre fatto più di 20 goal a stagione: ha una media troppo importante, non si smette di segnare da un giorno all'altro. Le sue difficoltà sono normali, oserei dire tipiche di chi lascia la Ligue 1 per la Serie A.
