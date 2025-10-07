Dalmine badante muore in casa La Procura dispone l’autopsia

Dalmine. Una 60enne di Cremona è morta nella mattina di venerdì 3 ottobre, nella villa di una famiglia dalminese per cui lavorava come badante. Il primo referto medico parla di un malore, ma, dopo la querela presentata dall’avvocato Marilena Gigliotti a nome dei figli e dell’ex marito, la pm Carmen Santoro ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita giovedì 9 ottobre al Papa Giovanni. A quanto risulta la donna era arrivata da poco nell’abitazione di Dalmine per assistere madre anziana e figlia costretta su una carrozzina. La padrona di casa l’ha trovata a letto nella sua stanza, incosciente, e ha dato l’allarme, ma i sanitari non avevano potuto fare nulla. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

