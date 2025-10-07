Dalle silhouette Anni 80 alle texture belle da vedere e da toccare dal reggiseno alla vita bassa le tendenze top da conoscere
Il Fashion Month, anche se da pochissimo, è ormai alle nostre spalle. Quindi è il momento ideale per fare un accurato recap di tutto quello che ha catturato l’attenzione sulle passerelle. Tra tantissimi debutti in fatto di nuove direzioni creative e importanti celebrazioni, tra nomi altisonanti ed altri più nuovi ma sulla cresta dell’onda, non resta che individuare quali sono state le tendenze sfilate primavera estate 2026 più diffuse. I trend avvistati nelle quattro capitali della moda, da New York a Londra, da Milano a Parigi, sono stati davvero tanti. Ma ce ne sono alcuni che senza alcun dubbio hanno stuzzicato più di altri la fantasia dei designer. 🔗 Leggi su Amica.it
