L’ istituto tecnico Hensemberger si specializza sempre più per offrire una proposta formativa al passo con i tempi. Ecco le cosidette “ curvature ” che entrano nel programma già dal primo anno. Ultima nata è la “ Internet Technologies ”, all’interno dell’indirizzo Telecomunicazioni, che prenderà il via dall’anno scolastico 2026-2027. I ragazzi impareranno a progettare e gestire reti complesse come internet, reti di sensori, reti radiomobili (5G) e sistemi satellitari. Capiranno anche come analizzare ed elaborare dati e segnali multimediali: dagli audio ai video, fino alle informazioni digitali provenienti da dispositivi IoT (internet delle cose). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle reti 5G ai sistemi satellitari. Patto Hensemberger-Politecnico