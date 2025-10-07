Dalle parole ai fatti Due anni di intifada globale

18 ottobre 2023 – Due uomini incappucciati lanciano molotov contro una sinagoga nel centro di Berlino. 16 novembre 2023 – Un uomo di 53 anni viene arrestato a Tokyo dopo aver schiantato un'auto contro una barricata vicino all'ingresso dell'ambasciata israeliana e aver ferito un agente di polizia. 1º maggio 2024 – Le autorità di Varsavia arrestano un adolescente dopo che una sinagoga storica della capitale polacca è stata colpita da una bottiglia contenente una sostanza infiammabile, riferisce la polizia. 17 maggio 2024 – La polizia francese uccide a colpi d'arma da fuoco un cittadino algerino armato di coltello che aveva dato fuoco a una sinagoga e minacciato gli agenti nella città di Rouen.

