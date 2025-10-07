Dalle famiglie che si oppongono al matrimonio fino alla sparatoria | cosa sappiamo sull'omicidio di Dolores Dori

Fanpage.it | 7 ott 2025

Una lite tra famiglie sinti si sarebbe trasformata in sparatoria e avrebbe portato alla morte di Dolores Dori, la donna abbandonata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda. Oggi sono stati arrestati la mamma e il figlio di 16 anni per tentato omicidio: anche loro avrebbero cercato di colpire la famiglia rivale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

