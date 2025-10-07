Dalla sala parto ai consultori | all’ospedale Papa Giovanni un open day dedicato al percorso nascita

Venerdì 10 ottobre l ’Ospedale Papa Giovanni XXIII apre le porte del suo Punto Nascita, uno dei centri di riferimento per la maternità. L’appuntamento, dalle 18 alle 20, all’Auditorium “Lucio Parenzan” (Piazza OMS 1, Bergamo), è a partecipazione libera e gratuita ed è dedicato alle coppie in attesa, a chi desiderasse un figlio e a chiunque voglia conoscere da vicino l’organizzazione, i servizi e la filosofia di cura che guidano l’attività quotidiana dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Un’occasione per incontrare i professionisti, medici, ostetriche e operatori dell’équipe che accompagneranno i partecipanti in un viaggio all’interno del percorso nascita, con interventi dedicati a ogni fase: dall’accoglienza delle future mamme alla gestione delle gravidanze più complesse, dalla sicurezza in sala parto alle possibilità di partoanalgesia, fino al sostegno alla genitorialità e all’allattamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dalla sala parto ai consultori: all’ospedale Papa Giovanni un open day dedicato al percorso nascita

